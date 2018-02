Fiskenes skræk spreder sig langs åerne

Sportsfiskerforeningen Vidå oplever et voksende problem med skarver, der har opdaget å-systemet med Nørresøen som et spisekammer. Det går ud over både lakseyngel og den stærkt truede bestand af snæbler. Fiskernes formand håber på en udvidet mulighed for regulering.

- Vi har et problem med skarven. Vi har netop haft det oppe på bestyrelsesmødet. I vores område er der omkring 15 lodsejere, der har opnået tilladelse til at regulere bestanden og dermed skyde skarven. Vi er vidende om, at der sidste år er blevet skudt omkring 50 i vores område, men problemerne vokser. Den gør virkelig skade, vurderer Jens Christian Lund.

For formanden for Sportsfiskerforeningen Vidå, Jens Christian Lund, Bylderup, er fuglen nærmest et torn i øjet.

For fugleentusiaster er den store sorte fugl, som man ellers primært kun kan observere på afstand ude ved kysterne, et rart særsyn.

TØNDER: Opmærksomme forbipasserende på Kongevej i Tønder har de seneste par uger ikke kunne undgå at se, at en skarv har tilegnet sig en fast plads på overløbet ved snæbelstryget. Fra denne ophøjede position har den et godt og sultent øje til fiskene, der svømmer forbi.

Skarven blev i slutningen af 1800-tallet udryddet som ynglefugl i Danmark. I 1938 kom skarven tilbage som en ret fåtallig dansk ynglefugl.Efter arten blev fredet i 1980, steg bestanden voldsomt. Ved en optælling i Danmark i 2016 blev der registreret 31.682 ynglepar.I dag begrænses væksten i skarvbestanden visse steder gennem oliering af æggene i kolonierne, så de ikke klækkes. Andre steder søger man at forhindre etablering af nye kolonier. Derudover er det muligt at få tilladelse til at regulere skarver i områder, hvor de er problematiske for fiskeriet. På det grundlag nedlægges der 2-4000 skarver i Danmark om året.Snæblen er en af EU's mest truede fiskearter. Den er faretruende tæt på at blive udryddet. Der er brugt omkring 120 millioner kroner til et naturgenopretningsprojekt, der blandt andet skulle sikre snæblens overlevelse i Vidåen.Kilde: www.netnatur.dk og naturstyrelsen

Han udtrykker bekymring for, at en længere periode med koldt vejr og frost kan føre til, at skarverne søger længere op i å-systemerne.

- Et sandt paradis for skarven. Det er en meget klog fugl, der hurtigt lærer, hvor der er lettest at finde noget at spise, påpeger Jens Christian Lund.

- Det må være et yderligere incitament for at se på skarvesituationen og dermed lægge yderligere pres på myndighederne, siger fiskernes førstemand.

Jens Christian Lund hæfter sig ved, at et nyt studie viser, at Vidåen formentlig er det eneste å-system, hvor der stadig findes snæbler.

Besindighed

Formanden for Fugleværnsfonden, Martin Iversen, Tønder, maner dog til besindighed. En enkelt skarv udgør næppe nogen fare, påpeger han, men medgiver samtidig, at situationen kan være en anden, når skarver forekommer i større antal, som for eksempel ved Nørresøen.

- Bekymringerne for snæbelyngel er reelle nok. Skarven er en kystfugl, men inden for de seneste 10 år har vi oplevet et stigende antal, der søger ind i å-systemerne, hvor det er let at skaffe mad. I forhold til Nørresøen og snæblen vil jeg anbefale, at man undersøger situationen nøje og så tager de forbehold, der er rimelige og nødvendige, siger Martin Iversen.

At skarven gør sit indhug i den truede snæbelbestand, er der ingen tvivl om. Blandt de håndfaste beviser er et stort, udgået træ Nørresøen, hvor man ofte kan se mellem 25 og 30 skarver. Under træet er der af videnskabsfolk blevet fundet nogle af de sendere, som enkelte snæbler blev udstyret med for et par år siden for at følge deres bevægelser.

- Skarverne har spist snæblerne og så skilt sig af med senderen, påpeger Jens Christian Lund.