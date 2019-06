Tønder/Esbjerg: Henny Fiskbæk fra Jernvedlund nord for Ribe var de lokale socialdemokrater i Tønders favorit. Så selvom det på stemmesedlerne i Tønder-kredsen var Kim Printz Ringbæk, det stod øverst på Socialdemokratiets liste, så har Tønder-kredsen gennem hele valgkampen meldt ud, at han ikke ville vælges, og at kredsen støttede op om Henny Fiskbæks kandidatur. Hun stillede også op i Esbjerg Omegnskredsen.

Det lykkedes dog ikke for Henny Fiskbæk at opnå valg til Folketinget. De 1834 personlige stemmer, hvoraf 550 faldt i Tønder-kredsen, var ikke nok til at opnå valg. Alligevel ser hun tilbage på valgkampen med glæde.

- Det har været en fantastisk oplevelse, og jeg føler mig priviligeret over, at jeg har fået mulighed for at opleve det. Det er ikke alle forundt. Og den lokale partiforening i Tønder har virkelig bakket mig op hele vejen, fortsætter Henny Fiskbæk.