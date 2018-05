Fiskbæk Bro: Tønder Kommune har sendt redegørelse til styrelse

Peter Bramsen var en af de lokale borgere, der var bestyrtet over, at den fredede Fiskbæk Bro pludselig var erstattet af et sort metalrør. Arkivfoto: Martin Franciere

Tønder Kommune har i en redegørelse til Slots- og Kulturstyrelsen redegjort for hændelsen, der resulterede i, at Fiskbæk Bro syd for Toftlund ved en fejl blev revet ned.

TOFTLUND: Tønder Kommune har sendt en redegørelse til Slots- og Kulturstyrelsen hvori kommunen forklarer, hvordan det kunne ske, at den fredede Fiskbæk Bro ved en fejl i januar blev revet ned under et renoveringsarbejde og erstattet med et stålrør, der leder vandet under Geestrupvej. I redegørelsen kommer Tønder Kommune med følgende forklaring på, at det skete kunne ske: "Tønder Kommune har i opstartsfasen bedt Cowi (rådgivende ingeniørselskab, red.) undersøge evt. fredningsforhold, og Cowi har mundligt meldt tilbage, at broen ikke var fredet, hvilket bliver en del af grundlaget for igangsætning af opgaven. Tønder Kommune har derfor haft en begrundet tro på, at fredningsforhold var undersøgt og afstemt."

Vi gør, hvad vi får besked på af styrelsen. Christian Kjær-Andersen, fagkoordinator, Tønder Kommune

Fadæse Som bekendt var Fiskbæk Bro fredet, og det fandt kommunen også ud af, da en frustreret borger kontaktede kommunen og spurgte til, hvordan det dog kunne ske, at et fredet bygningsværk var blevet revet ned. I redegørelsen hedder det: "Tønder Kommuner beder omgående Cowi, der er rådgiver på projektet, om en udtalelse. Cowi svarer tilbage, at man kan konstatere, at der var tale om en fredet bro". Da man finder ud af fadæsen, beder Tønder Kommune Cowi om hurtigst muligt at kontakte Slots- og Kulturstyrelsen samt Museum Sønderjylland om det skete. Desuden blev entreprenøren, der havde udført opgaven, kontaktet for at sikre de rester af den gamle granit der ikke var knust. Af redegørelsen til styrelsen fremgår det, at mellem en tredjedel og halvdelen af de oprindelige granitsten, der stammer fra broens tilblivelse i 1770'erne, er tilbage. Resten er blevet knust til vejfyld.