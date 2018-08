Fiskbæk Bro: Hvem skal nu betale?

TOFTLUND: Det er endnu uafklaret, hvem der skal betale for den fejlagtigt nedrevne Fiskbæk Bro syd for Toftlund.

Inden tidshorisont

Uanset hvad resultatet af undersøgelsen munder ud i, så har Tønder Kommune tænkt sig at følge styrelsens påbud, fortæller fagchefen.

Hvor meget en rekonstruktion af den gamle Fiskbæk Bro kommer til at koste, er også for tidligt at gisne om. Den nye bro, der leder Fiskbæk under gl. Geestrupvej, kostede Tønder Kommune en kvart million kroner at opføre, oplyser Lars-Erik Skydsbjerg.

En ny, gammel bro bliver med al sandsynlighed dyrere - blandt andet fordi den skal genopføres i granitsten.

- Det antager jeg, siger Lars-Erik Skydsbjerg, der ikke har noget bud på en tidshorisont i forhold til afklaringen af, hvem der skal betale for genopførelsen af Fiskbæk Bro.