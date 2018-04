Firmaer besigtigede skole forud for millionbyggeri

TOFTLUND: Toftlund Distriktsskole står foran en milliondyr udvidelse, og nu er byggeplanerne så langt, at der i denne uge var besigtigelse på skolen. Her kunne firmaer, der er interesserede i at byde ind på opgaven, se forholdene an.

- Der var omkring en 20 stykker, fortæller Lars Anton Pedersen, der er bygningskonstruktør og tovholder på skoleprojektet hos Atra Arkitekter.

Atra Arkitekter er totalrådgiver i forbindelse med skolebyggeriet, der både indeholder en tilbygning af et nyt fællesareal til mellemtrinnet og udskolingen og en udvidelse af den eksisterende science-fløj, der skal rumme et åbent læringsmiljø, der kan fungere som både laboratorium og auditorium.

Cirka 40 entreprenører har kigget på udbudsmaterialet på nettet, og det er en mulighed, at firmaer selv har besøgt skolen.

Lars Anton Pedersen fortæller, at de interesserede firmaer nu har mulighed for at stille spørgsmål til byggeriet anonymt via en udbudsportal.

- Så kører det nu og indtil 15. maj. Det er der, de skal aflevere pris, fortæller Lars Anton Pedersen.

Besigtigelsen i Toftlund tog to timer.