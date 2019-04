Fire uger mere: Sigtede for gaderøveri får forlænget varetægtsfængsling

To varetægtsfængslede unge mænd har fået forlænget deres fængsling i yderligere fire uger efter de to gaderøverier, som blev begået på Kongevej i Tønder den 28. marts.

TØNDER: Man har forlænget varetægtsfængslingen af de to unge mænd, som blev fængslet for medvirken i de to gaderøverier, som fandt sted på Kongevej i Tønder den 28. marts.

Sagen efterforskes stadig, og derfor er det med sparsomt med oplysninger, men det er sikkert og vist, at de to sidder bag tremmer indtil den 24. maj. Det oplyser vicepolitiinspektør Preben Westh fra Syd- og Sønderjyllands Politi:

- Det er blevet fire uger til dem begge, så de er fængslet indtil den 24. maj, siger Preben Westh til JydskeVestkysten og fortsætter:

- Efterforskningen af sagen er fortsat i gang, så der er ikke mere, vi foreløbigt kan dele med pressen af hensyn til efterforskningen.

De to mænd er henholdsvis en 18-årig sønderjyde og en 19-årig fra Nakskov, som var en del af en gruppe unge på fem personer. Gruppen frarøvede med få minutters mellemrum jakker og værdigenstande fra to andre unge ved supermarkederne på Kongevej. Her gik det ud over en lokal, 15-årig dreng og en ligeledes lokal 22-årig mand, som blev passet op ved henholdsvis Aldi og Fakta den 28. marts omkring klokken 19.15.

De fem stak efterfølgende af fra stedet i en grålig Skoda, som en politipatrulje senere samme aften fandt ved Bolderslev. Her kom det til en biljagt, som endte med, at de fem unge kørte galt. En stak af fra stedet, mens man kunne anholde en på uheldsstedet og tre andre blev anholdt på skadestuen efterfølgende.