Fire måneder bag tremmer: Indbrudstyv blev hurtigt fanget

En lokal 48-årig mand blev fredag aften anholdt kort efter han havde brudt ind i et hus på Carstensgade i Tønder. Husets beboer vågnede ved indbruddet og gav et så godt signalement, at den 48-årige kort efter kunne anholdes.

TØNDER/SØNDERBORG: Den 48-årige lokale mand, der sent fredag aften blev anholdt efter et indbrud på Carstensgade, er lørdag eftermiddag blevet idømt fire måneders fængsel ved Retten i Sønderborg.

Indbruddet blev anmeldt fredag klokken 22.57, da en kvindelig beboer i det pågældende hus på Carstensgade vågnede til lyden af skabe og skuffer, der blev gennemrodet. Hun fik et så godt signalement af den flygtende tyv, at en politipatrulje i Tønder kunne anholde ham klokken 23.03.

Tyven, den 48-årige mand, kom ind i huset via en ulåst dør, og stjal ved indbruddet et par mobiltelefoner, som han også blev fundet i besiddelse af, da betjentene kort efter fik fat i manden, der passede til signalementet. Den 48-åriges hjem blev efterfølgende ransaget uden man dog fandt yderligere tyvekoster. Men manden viste sig at være i besiddelse af en mængde amfetamin, som kostede ham yderligere en sigtelse.

Bevismaterialet var med andre ord så godt, at Retten i Sønderborg allerede lørdag kunne træffe en afgørelse, forklarer vagtchef Ole Aamann fra Syd- og Sønderjyllands Politi:

- Sagen har været så godt belyst, at der allerede kunne falde en dom nu. Det sker af og til, at vi er i stand til at afgøre det så tidligt. Manden har selv erkendt tyveriet, og så skal der ikke en domsmandssag til, forklarer han.

Den 48-årige indbrudstyv har udbedt sig betænkningstid i forhold til straffens længde, og kan således vælge at få prøvet sin sag ved landsretten.