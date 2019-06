TOFTLUND: Intet mindre end fire villaer og boliger i villakvarteret Jægerskoven i Toftlund har været udsat for indbrud.

Ifølge lederen af lokal efterforskning i politiets område syd, Jens Peter Rudbeck, er alle forholdene anmeldt søndag eftermiddag.

Fremgangsmåden de fire steder er nogenlunde ens - et vindue er brudt op, og tyven har efterfølgende forsynet sig med kontanter, smykker og alkohol.

Jens Peter Rudbeck oplyser, at der sandsynligvis er brugt et koben til at bryde vinduerne op.