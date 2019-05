Fire i kassen: Mavepuster til FC Sydvest 05

FC Sydvest 05 tog lørdag eftermiddag imod Tarup Paarup IF. De to parter havde forinden nedrykningspillet mødt hinanden to gange, ingen af gangene blev det til tre point for FC Sydvest. Det gjorde det heller ikke denne gang.

Første halvleg var der ikke den store forskel på de to mandskaber. Begge hold havde deres nervøsitet med i spillet, store chancer og gik ind i duellerne. Der var dog en betydelig forskel på de to hold: Tarup Paarup var i modsætning til FC Sydvest mere kyniske og effektive i deres angrebsspil.

Tønder: FC Sydvest havde lørdag eftermiddag forventet noget mere end spillerne endte med at måtte gå hjem med. Et godt spillende Tarup Paarup mandskab, fik nemlig sat hele fire scoringer ind bag FC Sydvest målmanden. Tarup Paarup kunne derpå tage hjem til Fyn med fire scoringer og tre point.

Hurtig scoring

Der skulle kun gå otte minutter af første halvleg, før udeholdet kunne sætte sig i front. Det var Tarup Paarups Rasmus Nørgaard, der på et indlæg headede bolden ind i Sydvest målet. Blot tre minutter efter målet til 0-1, skulle Tarup Paarup igen på måltavlen. Det var her Jonas Bendtzen, som sparkede udeholdet i front med 0-2. Resten af første halvleg blev der angrebet ivrigt i begge ender. Hjemmeholdet havde også deres muligheder, for at komme tilbage i opgøret, men det skete bare ikke.

Anden halvleg kunne publikum have håbet på en anden indstilling fra hjemmeholdet. Der var dog ikke den store forandring. Det var igen gæsterne fra Tarup Paarup der satte sig på spillet som havde modet til at presse på. Det var også udeholdet, som efter 58 minutters spil fik sat gang i kampen igen. Det var her Kasper Madsen, der fik sat Tarup Paarup foran med 0-3. Udeholdet fik også sat en ende på opgøret, da de efter 84 minutters spil fik scoret til 0-4, og dermed tilførte FC Sydvest et af de største nederlag i nyere tid.

Mavepusteren betyder også, af FC Sydvest, som havde håbet med en sejr at kunne lægge afstand til dumperegionen i tabellen, i stedet nu er tilbage i overlevelseskampen i rækken. Nærmeste konkurrent i at overleve, Odder, vandt nemlig i weekenden, og FC Sydvest holder kun på grund af den bedre målscorere lige præcis næsen over nedrykningsstregen.