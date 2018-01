Fire fra Tønder Kommune sigtet i sag om deling af sex-video

TØNDER: Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at fire af de 1004 personer, der er sigtet i en omfattende sag om deling og distribution af børneporno, stammer fra Tønder Kommune.

Meldingen får dog ikke leder af ungdomsskolen og SSP, Mikkel Brander, til at ændre på skolens eksisterende forebyggelsesarbejde, når vi taler om net-etik og digital adfærd på diverse elektroniske og sociale platforme.

- Vi ændrer ikke indsatsen nu og her i kølvandet på den her sag. Men sagen giver stof til eftertanke og refleksion over, hvad det er, der får de unge til at filme og dele deres sexliv på de sociale medier. Vi var også eksperimenterende for 30 år siden, men hastigheden hvormed de unge i dag kan ødelægge deres liv er så meget højere i dag end dengang, siger Mikkel Brander.