Fire cykelsti-projekter slap gennem nåleøjet

Tønder Kommune fik nej fra statens cykelpulje, men bruger nu selv en ekstra million kroner for at kunne realisere eller forberede fire cykelsti-projekter i indeværende år.

HØJER/SKÆRBÆK: Tønder Kommune blev ikke tilgodeset, da staten uddelte midler fra den såkaldte "Cykelpulje 2017". Her lå ellers 99 millioner kroner klar til fordeling, men de slog langt fra til i forhold til samledes ansøgninger for 573 mio. kroner. Men også uden de statslige midler fortsætter Tønder Kommune med at udbygge netværket af cykelstier.

I kommunens budget for 2018 er der afsat fem millioner kroner til stiprojekter, og faktisk har teknik- og miljøudvalget nu øremærket yderligere en millioner kroner for at få råd til at realisere eller forberede fire helt konkrete projekter.

- Vi bryder rammen, og det viser, at vi vil det her, siger udvalgets formand Bo Jessen (V).