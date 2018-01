Fire år mere: Den flyvende ambulance forbliver i luften

Redningshelikopter "Christoph Europa 5" har kun få minutter for at nå fra basen i Niebüll til for eksempel rutebilstationen i Tønder. Den grænseoverskridende redningsaftale fortsætter de kommende fire år. Foto: Hans Christian Gabelgaard

Det grænseoverskridende samarbejde med den tyske redningshelikopter i Niebüll fortsætter. Regionsrådets politikere har sagen til endelig godkendelse på mandag. Region Syddanmark ser bort fra at sende aftalen i udbud.

TØNDER/NIEBÜLL: Kært barn har mange navne. "Den flyvende ambulance" eller "den støjende engel" er nogle af de udtryk, der anvendes i forbindelse med redningshelikopteren for Niebüll. Den "røde redder" med rotorbladene vil også fremover være at se i luftrummet over Tønder Kommune og dele af Sønderjylland. Det grænseoverskridende redningsarbejde fortsætter. På mandag er der lagt op til, at Region Syddanmark forlænger samarbejdet med "Deutsche Rettungsflugwacht" (DRF) og dermed den røde akutlægehelikopter, der har base tæt på sygehuset i Niebüll. En genforhandling af kontrakten har været nødvendigt, efter at Falck har opsagt samarbejdet omkring helikopteren. Falck fungerede i mange år som binde- og kontraktled mellem regionen og helikopteren. - Men Falck har opsagt dette samarbejde, og derfor indgås nu en direkte aftale mellem partnerne, forklarer fuldmægtig i regionens sundhedsplanlægningsafdeling Martin Grum-Nymann. Den nuværende kontrakt udløber den 31. januar.

Ordningen Samarbejdet med først Sønderjyllands Amt og siden Region Syddanmark med redningshelikopteren fra Niebüll blev etableret i april 2005 og har siden leveret grænseoverskridende, luftbåren førstehjælp.



Rekordåret var i 2010, hvor helikopteren fløj til ikke færre end 143 indsats på den danske side af grænsen.

1,4 millioner kroner Den luftbårne, grænseoverskridende redningsindsats blev etableret i 2005, og har siden vist sit værd mange gange. I den nye aftale, som der tegner sig et stort politisk flertal for, er der lagt op til, at Region Syddanmark betaler en minutpris på 72,90 Euro pr. minut, svarende til 543 kr. pr. minut, hvor helikopteren er i brug. Den aftalte pris er på niveau med den nuværende kontrakt. Regionen budgetterer med en årlig udgift på 1,4 millioner kroner, og dermed mellem 80-100 årlige flyvninger. Kontrakten mellem Region Syddanmark og DRF indebærer blandt andet, at helikopteren skal være døgnbemandet, og at den skal lette senest tre minutter efter, at vagtcentralen i Odense har slået alarm via den tyske alarmcentral "Leitstelle Nord" i Harrislee ved Flensborg. Helikopteren bemandes med pilot, akutlæge og paramediciner, og DRF forpligter sig til at sikre, at der mindst en fjerdedel af beredskabstiden er en dansktalende paramediciner på vagt.

Ikke i udbud Netop det forholdsvis indsats- og udgiftsniveau gør, at Region Syddanmark, i modsætning til andre præhospitale områder, ser bort fra at sende den supplerende lægehelikopterservice i grænseregionen i offentlig udbud. - Regionen vurderer, at det forventede forbrug er for lavt til, at en nyetableret virksomhed vil have indtægter nok til at drive en akutlægehelikopterordning. Desuden stilles der store tekniske krav til indretning og bemanding af helikopteren, lyder begrundelsen for, at regionen ser bort fra en udbudsrunde. Det er meldt ud til EU, og kommer der ingen indsigelser herfra, vil mandagens politiske godkendelse af den nye aftale være endelig. Akutlægehelikopteren i Niebüll supplerer de nuværende tre og snart fire helikoptere i den danske akutlægehelikoptertjeneste. Flyvetiden for den nærmeste helikopter, der har base i Billund, er baggrunden for den grænseoverskridende indsats. Den nye aftale har en løbetid frem til 30. januar 2022 og dermed for en fire-årig periode.