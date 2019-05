Fiorella mangler en værtsfamilie

AFS søger familie i Tønder, der har lyst til at have italienske Fiorella boende i 11 måneder.

Tønder: Cirka 130 unge AFS-udvekslingsstudenter venter spændt på at skulle lande i Københavns Lufthavn 9. august og sætte deres fødder på dansk jord. De skal nemlig på udveksling i Danmark de følgende 11 måneder. Én af dem er 16-årige Fiorella fra Italien.

Men hun mangler et hjem.

Hvis det er noget med et italiensk islæt i dagligdagen, så kan interesserede kontakte næstformand i AFS Tønder Lokalforening, Anja Schmidt på telefon 4082 6572.

Fiorella har tidligere været på et to-ugers udvekslingsophold i Irland, og nu føler hun sig klar til at tage af sted i længere tid. Hun glæder sig til at opleve et nyt skolesystem og at studere på et nyt sprog, lyder det i en pressemeddelelse.

Hun spiller volleyball tre gange om ugen og derudover også kampe i weekenderne. I skolen er hun glad for matematik, fysik, naturvidenskab og historie. Hun er ambitiøs, og som valgfag har hun biomedicin. Hun overvejer nemlig at læse medicin, når hun bliver ældre. Hun er et konkurrencemenneske, når det handler om sport. Men hun er meget socialt anlagt, og sammen med nogle af sine venner har hun et projekt, hvor de samler ind til velgørenhed, forklarer AFS Interkultur i pressemeddelelsen.