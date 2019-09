Finn Nørbygaard taler om investering

Tønder: Kan man få gode råd om investering af en mand, der har mistet næsten alt netop på grund af fejlslagne investeringer?

Det kan man nu lade komme an på en prøve, når Kreditbanken i samarbejde med Sparinvest inviterer til en investeringsaften, hvor netop Finn Nørbygaard lægger vejen forbi og fortæller om sine fem bedste investeringsråd. Den folkekære entertainer vil denne aften fortælle åbent og ærligt om sit liv, succeserne og fiaskoerne. Men også om hvordan man kan komme stærkere igen ved at investere sin opsparing fornuftigt. Han bakkes op af Jesper Lundager fra Sparinvest, der på aftenen vil fortælle, hvordan man kan investere sin opsparing frem for at have pengene stående på en konto til nulrente. Arrangementet løber af stablen den 9. september klokken 19, og det foregår i Schweizerhalle i Tønder.

Arrangementet er ikke kun forbeholdt Kreditbankens kunder. Er man interesseret er man velkommen til at tilmelde sig via Kreditbankens hjemmeside. Det er gratis at deltage, der der dog begrænsede pladser, så tilmelding er nødvendig.