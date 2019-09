Finanstilsynets besøg sætter aftryk i regnskabstal

BREDEBRO: Sparekassen Bredebro opnåede i årets første seks måneder et overskud på 1,1 millioner kroner, hvilket er på niveau med sidste år. I den netop offentliggjorte ledelsesberetning betegnes resultatet isoleret set som utilfredsstillende, men skal ifølge direktør Keld R. Nielsen ses i lyset af, at Finanstilsynet gennemførte en inspektion af pengeinstituttet i marts 2019.

Sparekassen Bredebro er det eneste pengeinstitut, der har hovedsæde i Tønder Kommune.Sparekassens hovedsæde er i Bredebro, og derudover er der afdelinger i Tønder og Skærbæk. Sparekassen Bredebros halvårsregnskab for første halvår 2019 udviser følgende nøgletal (i parentes de tilsvarende tal for første halvår 2018): Rente- og gebyrindtægter: 31,9 mio. kr. (31,1 mio. kr.) Omkostninger: 21,5 mio. kr. (20,6 mio. kr.) Resultat før skat: 1,5 mio. kr. (1,2 mio. kr.) Udlån: 716 mio. kr. (709 mio. kr.) Indlån: 1.225 mio. kr. (1.215 mio. kr.) Egenkapital: 227 mio. kr. (225 mio. kr.) Balance: 1.610 mio. kr. (1.575 mio. kr.)

Landbruget

Direktøren ser sammen med bestyrelsen optimistisk på anden halvdel af 2019 og dermed årsresultatet.

- Det tegner til et år over middel, siger Keld R. Nielsen og forventer et resultat på niveau 12-16 millioner kroner før skat.

Baggrunden for fremgangen skal blandt andet ses i lyset af, at det går godt for landbruget. Netop landbruget fylder omkring en tredjedel af sparekassens udlånsbog.

- Trods tørken i 2018 kom næsten alle godt igennem året. 2019 tegner med høje svinepriser, en fornuftig mælkepris og udsigten til en god høst til at blive et år over middel, lyder det fra direktøren, der med tilfredshed noterede sig, at Finanstilsynet godkendte Sparekassens håndtering og kategorisering af landsbrugskunder.