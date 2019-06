Finansiering til storstilet møllerenovering er næsten på plads

Hun glæder sig over, at man er tæt på målet.

Nu er man altså tæt på at have skaffet de 4,3 millioner kroner - præcis hvor mange kroner, man mangler, ønsker Marie Overgaard ikke at oplyse.

- Vi har sammen med Fonden til bevarelse af Højer Mølle nu rejst en stor del af beløbet, og vi håber at hente den sidste del og snart at kunne melde positivt ud om sagen, fortæller hun.

Håber på 2020

Der er lavet en aftale med en hollandsk møllebygger, der skal stå for renoveringsarbejdet, men endnu har man ikke rørt noget i selve møllen.

- Når man først har fået forholdsvis mange penge, så er det lokkende at sige: Kunne vi ikke gå i gang med det her? Men det ville være forfærdeligt, hvis vi så ikke kunne afslutte det. Der er en grund til, at der er et fuldt projekt, fortæller Anne Marie Overgaard.

Til gengæld er de to kornmagasiner blevet gennemrenoveret, og de skal huse nye udstillinger fra 16. august - et projekt Tøndermarsk Initiativet er involveret i.

Møllerboligen er også nyrenoveret og skal fremover huse billetsalg med mere. Den åbner i slutningen af måneden, og her vil gæster også kunne få adgang til møllen. Hvornår besøgende vil kunne besigtige en renoveret mølle er uvist, men Anne Marie Overgaard håber, at arbejdet kan gå i gang i år.

- Vi håber jo, at vi kan være færdig næste år, fortæller museumsinspektøren, der peger på, at sluttidspunktet afhænger af møllebyggerens ordrebog.