Fiduspokalen går til afgående formand

I lørdags blev Fiduspokalen traditionen tro uddelt til Toftlund byfest. I år tilfaldt æren den afgående formand for Toftlund Byfest, Torben Lau Hansen.

Fiduspokalen er til for at hædre en person, som frivilligt og ulønnet er med til at gøre en indsats for Toftlund. I år var det 50. gang, at pokalen blev uddelt, og Torben Lau Hansen er af gode grunde glad for den hæder, han har modtaget.

- Det betyder rigtig meget for mig. Det er en stor cadeau til en, der har lavet et stykke frivilligt arbejde i rigtig mange år. Det er folk rundt om i byen, der indstiller personer til at få den, så derfor betyder det selvfølgelig ekstra meget, siger han.