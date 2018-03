Festsal på Tønder Gymnasium renoveret for 3,5 mio.

Men selvom man har at gøre med en festsal fra 1910 at gøre, kan man stadig gøre den toptunet med en teknologi, der er et gymnasium i 2018 værdig. Der er nemlig sat højttalere op flere steder, så samtlige tilhørere kan høre, hvad der bliver sagt på podiet. Teknikken er gemt elegant væk bag et af det oprindelige træpaneler, så det ikke syner af mere end højst nødvendigt.

Tidligere har en donation fra A.P. Møller Fonden betalt for byggeriet af seks nye klasselokaler, og det er et overskud fra samme donation, som nu er blevet brugt til renoveringen af den gamle festsal fra 1910.

- Loftets hvælving betød, at det simpelthen var umuligt at tale ordentligt sammen, fortæller Espen Reedtz, som er uddannelsesleder på Tønder Gymnasium.

TØNDER: Da man i sin tid byggede Tønder Gymnasium var det med en flot festsal. En festsal, der siden skulle blive omdannet til bibliotek, fordi akustikken var for dårlig til, at man kunne føre en samtale i det ellers smukke lokale. Men da man senere valgte at flytte biblioteket, forsøgte man igen forgæves at bruge lokalet til møder og gruppearbejde - uden den store succes.

Usynlig renovering

I salen er der nu plads til en hel gymnasieårgang, som svarer til 200 elever.

Regningen for renoveringen er endnu ikke gjort helt op, men uddannelsesleder Espen Reedtz anslår, at det løber op i 3,5 millioner kroner. Det er nemlig ikke en billig fornøjelse at renovere på noget, man ønsker at bevare, så det ser ud som det altid har gjort.

- Man skulle helst ikke kunne se, at der er lavet noget nyt. Men det er her altså. Gulvet er nyt, men det er lagt, så det er fuldstændig magen til det gamle, forklarer Espen Reedtz.

Festsalen har både fået nye vinduer, gulv, radiatorer og lydisolering. Men den gamle glasmosaik over for salens podium, har man bevaret. Det betyder, at man måtte udstyre vinduerne med et ekstra lag glas og flere steder udskifte trærammerne, for at forhindre træk fra det gamle vinduesparti.