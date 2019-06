Festlig fest i det gode vejr

Skærbæk: Solen stod højt på himlen det meste af tiden, mens Skærbæk Byfest og Open Air løb af stabelen i sidste uge.

Byfesten blev tyvstartet med Skærbækløb og gadefodbold, inden festen for alvor blev skudt i gang fredag eftermiddag, hvor Den Gyldne Kost blev uddelt. Prisen blev uddelt for 26. gang, og den gik i år til firmaet hh simonsen A/S.

- I år går prisen til en virksomhed, som på mange måder er startet i det helt små hjemme fra garagen tilbage i 2002 - en rigtig iværksætterhistorie. Det meste af personalet i virksomheden har nu over 10 års anciennitet, og virksomheden gør meget for, at der er balance mellem arbejds- og familielivet. Virksomheden beskæftiger i alt 22 ansatte, hvoraf tre er i Kina. Det er løbende besøg fra udlandet, og på den måde er virksomheden med til at sætte Skærbæk og vores egn på landkortet, lød det blandt andet fra Tommy Schneidelbach Pedersen, inden han kaldte Hans Schmidt fra hh simonsen A/S op for at modtage prisen.