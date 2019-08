Festivalsucces smitter af på Hagge's

Med fulde huse længe inden den første koncert blev spillet på årets Tønder Festival, kan Hagge's Musik Pub notere sig, at 2019 blev et bedre festivalår end 2018. Interessen har været solid, og det gælder både på scenen og gulvet.

- Vi er meget tilfredse. Her har været rigtig mange gæster alle dagene. Hvad der lige har fået det til at ske i år, er en kombination af flere ting, som jeg ser det. Jeg tror bare, vi har fået lagt et program, som har appelleret bredt. Samtidigt gik vi i månederne op til festivalen ud med en større satsning på de sociale medier, og det har vi helt klart fået flere gæster af, forklarer hun.

TØNDER: Muligheden for at tyvstarte Tønder Festival på Hagge's gav et godt afsæt, men spillestedet kan i det hele taget melde om en festivaluge, som har været begunstiget af stor interesse og ikke mindst et salg, der er bedre end det, man præsterede sidste år, forklarer daglig leder Lene Jensen:

Traditioner og afslag

At Hagge's samtidigt er blevet et fast holdepunkt i mange garvede som nye festivalgængeres program, har også skabt god trafik, mener Lene Jensen:

- Der er rigtig mange, som har gjort det til en festivaltradition, at de også lige skal forbi Hagge's for at høre musik og måske spise en skål gullaschsuppe. Vi havde helt vildt mange gæster i optakten til festivalen. Allerede lørdag inden festivalen kunne vi godt mærke, at nu var det altså ved at være. Der var stuvende fyldt, så det kan godt være vi åbner endnu en dag tidligere til næste år, siger hun.

Hagge's har imidlertid ikke kun været ombejlet af festivalgængere, men så sandelig også musikere. Hagge's har faktisk været ude i et så stort luksusproblem, at man har måttet takke nej til en del tilbud - simpelthen fordi programmet var pakket fra middag til nat:

- Vi har faktisk haft lidt af et luksusproblem, for vi måtte sige nej til omkring 30 musikere og bands, fordi vi ikke havde mere plads i programmet. Det er da fedt, at så mange gerne vil spille hos os, men vi kan ikke gøre så meget ved afslagene, for programmet har været nærmest massivt fra klokken 12 til 02 hver dag i festivalen, fortæller hun.