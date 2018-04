Festivalstemning i Løgumkloster Kirke

LØGUMKLOSTER: Folkbaltica-festivalen blev onsdag skudt i gang over store dele af Sønderjylland og Slesvig-Holsten. Med den allerede udsolgte åbningskoncert i Alsion i Sønderborg tegner tilslutningen til festivalen lovende.

Fredag er Løgumkloster Kirke vært for en af den dansk/tyske festivals koncerter, når det klassiske ensemble Concerto Copenhagen giver koncert. Det er en af festivalens topnavne, og ensemblet er blandt de førende, når det kommer til den barokke musik.

Derfor tøver arrangør og kunstnerisk leder Harald Haugaard heller ikke med at kalde det en stor skalp for festivalen, at netop de er på plads:

- Det er stort at få dem med. Det her kunne kun lade sig gøre med hjælp fra Løgumkloster Kirke. Concerto Copenhagen er et af de førende ensembler i Europa, og vi er meget beærede over at have dem med, forklarer Harald Haugaard.