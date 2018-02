Festivaloverskud gav skolekoncert

Tønder: - We are Hudson Taylor, and we love your city.

Sådan lød det fra scenen i samlingssalen på Tønder Overbygningsskole onsdag middag, da brødrene Alfie og Harry Hudson Taylor og det øvrige band bød velkommen.

Publikum var elever fra 7. klasse og ældre fra Tønder Overbygningsskole, elever fra Tønder Gymnasium, fra handelsskolen og fra Ludwig Andresen Schule.

- Grunden til at I kan være her i dag, er, at når festivalen giver overskud, så går pengene til kulturelle arrangementer, sagde Tønder Festivals kunstneriske leder, Maria Theessink, i sin velkomst inden koncerten gik i gang.