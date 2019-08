Festivaloptakten fløjter op til bold

Der er i forvejen lagt op til en aktivitetsfyldt uge for de mange festivalgæster, der tyvstarter på årets Tønder Festival med 4Plus. Nu kommer der endnu et arrangement på plakaten - 4Plus og FC Sydvest har nemlig netop indgået et nyt samarbejde.

TØNDER: Et nyt samarbejde er godt på vej til at se dagens lys i optakten til Tønder Festival. Festivalens optaktsdage, 4Plus, og FC Sydvest, har nemlig indgået et samarbejde, der giver fri adgang til holdets hjemmekamp mod Ringkøbing IF onsdag den 21. august.

FC Sydvest bød ind med ideen, og den var 4Plus ikke sen til at gribe, forklarer Lene Jensen, som er koordinator på 4Plus.

- Det er sådan, at FC Sydvest kom med ideen om, at alle med festivalarmbånd kan se kampen gratis, og det vil vi tilbyde til alle på campen, så snart den åbner. Vi har det sådan, at jo flere lokale arrangementer, vi kan få ind på programmet, des bedre er det. Det er uanset om vi taler om sport, kultur eller musik - vi skal udbrede kendskabet til egnen her.

Lene Jensen tilføjer desuden, at fodbolden ikke er det eneste helt nye på 4Plus-programmet. Den anden nyhed er, at Tønder Museums blå rum den 19. og 20. august bliver vært for to koncerter under titlen 'Blå Lyd', som er duetter for stryge - og blæseinstrumenter.