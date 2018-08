Festivalgudstjeneste i Kristkirken

Tønder: Kristkirken i Tønder er onsdag 22. august klokken 20 ramme om den traditionsrige festivalgudstjeneste.

Musikken leveres i år af Mallemuk, som består af Joakim Okkels på harmonika og vokal samt Michael Mortensen, der spiller guitar og synger. De to har spillet sammen længe og kommer ud af folkemusikmiljøet med det mål at skabe god folkelig musik, som rammer et bredt publikum.

Til at begynde med spillede de traditionel musik, men efter at have fået efterspørgsmål på mere af deres egen musik, begyndte projektet at tage form.

Folk fra 0-99 år er inviteret med, når folkemusikken svejses sammen med nutidige historier og fængede melodier, som altid bliver fremført med smil på læben, lyder det i en pressemeddelelse. Sange og melodier skrevet på søen, på tur eller i lejligheden. Joakim Okkels, som i øvrigt har en fortid i Kristkirkens Kor, og Michael Mortensen, som tillige er guitarist i Mynsterland, er begge tidligere medlemmer af FolkBaltica Ensemblet. Ved festivalgudstjenesten er pastor Anne Lender Krogh liturg og Steen Wrensted Jensen sidder ved orglet.