Der var masser af rosende ord, men de ægte roser var for en stund forsvundet, da Tønder Festivals frivillige blev fejret og fejrede sig selv på den traditionelle hjælperfest mandag aften. Her blev der også uddelt præmier og rejselegater. Det største var på hele 10.000 kroner.

Spørgsmålet kom fra Tønders borgmester, Henrik Frandsen, der mandag aften stod overfor knap 1500 frivillige i Tønder Festivals store Telt 2. Hjælperfesten er festivalens uofficielle finale og festivalledelsens officielle tak til de mange frivillige. Ved den lejlighed er der tradition for, at Tønder Kommune takker med rosende ord og en stor buket roser for veloverstået indsats. I år skulle der have været 45 roser i buketten, en for hver afviklet festival, men roserne var altså mandag aften lige pludselig pist forsvundet. Det var borgmesterens takketale heldigvis ikke.

Rekorddeltagelse

Knap 1500 af de 2800 frivillige, der har løftet årets festival, var ny deltagerrekord på hjælperfesten. Faktisk var der så mange med, at der ikke var plads nok under den ellers rummelige teltdug. Et par hundrede måtte derfor placeres på bænke udenfor. Det gjorde ikke noget på denne lune augustaften. Værre var, at rekorddeltagelsen resulterede i, at der ikke var mad nok til alle. Heldigvis kunne festivalen trække på byens pølsevogn, der langede pølser og brød over disken i rekordfart.

Der skal dog mere end for lidt mad til at ødelægge den gode stemning blandt de frivillige, der for første gang i festivalens historie blev budt på gratis drikkevarer under spisning. Det var populært.