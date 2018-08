Festivalens frivillige festede

Aldrig før har så mange været med til den traditionelle medarbejderfest mandag aften, der sætter punktum for årets Tønder Festival. 2018-festivalen vil blive husket for flere rekorder, 44 røde roser og en meget sjælden flaske whisky.

Det skete som optakt til den traditionelle medarbejderfest, hvor festivalens frivillige samles over et måltid mad, et par gode snakke og livemusik, der leveres gratis af festivalens musikere. De bliver på den måde også en slags frivillige. De 44 roser skulle senere på aftenen skifter ejer. Det vender vi tilbage til.

- Tusind tak for en helt fantastisk festival, lød det fra Tønders borgmester Henrik Frandsen (V), der mandag aften havde rollen som rosen-kavaler ved at aflevere kommunens tak i form af 44 røde roser (en for hver afviklet festival).

TØNDER: Nej, der er ingen konkrete tal. Kun nogle supergode mavefornemmelser og forventninger om, at 2018-udgaven af Tønder Festival ikke kun var en af de allerbedste, men også vil ende med et solidt økonomisk resultat.

På plads

Formanden for Tønder Festival Forening, Bo Ludvigsen, fremhævede, at årets festival havde fået gode anmeldelser selv fra kritiske aviser. Der er i år investeret en million kroner i forbedringer på selve pladsen, og der blev brugt 50.000 kroner ekstra på belysning. Flere tal kunne ikke lokkes ud af formanden, der dog skråsikkert slog fast, at der også bliver en Tønder Festival næste år. Nummer 45 i rækken.

Med til medarbejderfesten hører også uddelinger fra festivalens helt egen medarbejderfond. Fondsformand Esben Lind havde rollen som julemand. Fonden sender hvert år efter indstillinger et antal fortjente frivillige ud i den danske festival-verden. Ud over billet og rejseomkostninger forsynes de også med lidt drikkepenge. Hele 23 indstillinger var der at vælge imellem, festival-gavekortene gik i år til Ehima Hans Erie fra Open Air-jamteltet samt Birgitte Christensen fra grillen.

- Gør jer selv den tjeneste ikke at tage til Roskilde eller Skanderborg. Der er så mange andre fede festivaller derude i det danske land. Lad jer overraske, lød opfordringen for formanden.

Han havde desuden - helt uden for nummer - kontante anerkendelser fra hele campingholdet og festivalens ungenetværk, der har leveret helt ekstraordinære præstationer i år. Det var populært, men aftenens største applaus tilfaldt medarbejder-veteranen over alle. Efter 42 år i forreste linje takkede Svend Erik Lilleøre af.

- Du er indbegrebet af, hvad det vil sige at yde en frivillig indsats, sagde formanden for Tønder Festival Fond, Stig Bang Mortensen i sin takketale.

- Du har med din eminente evne til at netværke højt og lavt sparet festivalen for mange penge. Uden at være helt præcis, da det trods alt drejer sig om 42 år, ved jeg, at det er et beløb i den tocifrede millionklasse.

Som synlig bevis og hele festivalens uforbeholdne anerkendelse fik Svend Erik Lilleøre overrakt den sidste flaske af festivalens helt egen Tønder Festival whisky, ligesom han fik kommunens 44 røde roser med hjem til hustruen Elly. Som en slags tak for lån. Og så var ikke et øje tørt...