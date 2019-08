Festivalen tyvstarter: Forfesten er i fuld gang

Officielt lyder startskuddet til årets Tønder Festival først på torsdag. Men flere hundrede lokale og udenbys festival-fans inklusive festivalen selv, kan ikke vente så længe. Søndag tyvstartede musikfesten på byens torv, og forfestens dronning, Signe Svendsen, sang solen frem.

TØNDER: En god fest starter med en forfest. Og den er i fuld gang. Officielt lyder startskuddet til årets Tønder Festival først på torsdag. Men flere hundrede lokale og udenbys festival-fans inklusive festivalen, hverken vil eller kan vente så længe. Søndag eftermiddag blev musikken sluppet løs på byens torv. Det vender vi tilbage til. - Velkommen til en forfest ud over det sædvanlige, lød det fra Tønders borgmester Henrik Frandsen, der havde varmet op til dagen ved at gå ikke mindre end 31.000 skridt ved weekendens Stafet for livet på hjemmebane i Skærbæk. Det "ud over det sædvanlige" er festivalens 4 plus-koncept, der blev introduceret for fem år siden, og i år blandt andet byder på kongesafari, gourmentmad og en rundtur i kongelige gemakker. - Oplevelser i særklasse, som Henrik Frandsen sagde.

Tønder Festival er den eneste festival, hvor man godt må spille politiske sang, for i Tønder er I ikke bange for noget. Signe Svendsen, sanger og sangskriver

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Fynske Signe Svendsen og hendes velspillende band tyvstartede festivalen - eller åbnede forfesten, om man vil. På selve festivalen skal Signe Svendsen som solist blandt andet være med til at fejre Niels Hausgaards 75 års fødselsdag, og være det danske indslag i "Womens Circle" lørdag eftermiddag i telt 1. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

- Det er en ære Helt oppe i denne kategori lander søndagens åbningskoncert for plus-dagene, som den danske sanger og sangskriver Signe Svendsen stod for, dog ikke. Der var spilletiden på knap en time simpelthen for kort til. Måske var det mest af alt en appetitvækker? Signe Svendsen kvitterede for borgmesterens introduktion med at tilstå, at hun aldrig havde været med til en forfest. - Men det er en ære at være med til at tælle ned til Tønder Festivalen. Personligt startede min nedtælling sidste år i august på vej hjem fra Tønder, fortalte hun, til de omkring 800, der sad bænket foran scenen eller dannede en stående kødrand rundt omkring.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Der er god aldersmæssig spredning blandt festivalens publikum. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

På vej At 4-plus-konceptet, der går ud på at trække festival-folket til Tønder et par dage før det går løs, virker, opdagede friske morgenbrøds-kunder allerede søndag morgen. I Tønder var der livlig trafik med tætpakkede biler, og campingvogne spændt bagpå. Klokken otte åbnede festivalens campingplads, og teltbyen i musikbyen Tønder voksede sig hurtigt stort. I eftermiddagstimerne, netop da Signe Svendsen gik på scenen, lød et forsigtigt skøn fra festivalens campinghold, at over 1000 pladser allerede var optaget. Og dermed tilbage til det, som en Tønder Festival mest af alt handler om - musikken. Signe Svendsen og hendes særdeles velspillende band lagde for med den smukke sang "Ny passager", og dermed var tonen lagt. Senere i sættet fulgte blandt andet "Hjemløse hjerter", som Signe Svendsen introducerede med en lille hyldest til den Tønder Festival, som hun har været vild med, siden hun var med første gang for over 10 år siden. - Tønder Festival er den eneste festival, hvor man godt må spille politiske sang, for i Tønder er I ikke bange for noget, sagde hun. Netop som åbningskoncertens første toner lød ind over torvet, måtte de første paraplyer spændes op. Men dråberne fra den mørke himmel gjorde ingen skade, og i løbet af koncerten lykkedes det faktisk for Signe Svendsen at synge solen frem i ny og næ. Det lover - sammenholdt med den officielle vejrudsigt - godt for en god festival. Nedtællingen er i fuld gang.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Skål på en god festival: Når musikken er gratis bliver der råd til et ekstra besøg i baren. Foto: Hans Christian Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Tønders borgmester Henrik Frandsen bød velkommen til Tønder og festivalens forfest. Her ftales de sidste detaljer med festivalens kunstneriske leder, Marie Thesssink, og lederen af 4plus-programmet Lene Jensen (t.h.). Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Vejret drillede lidt, alt andet klappede på torvet. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Det var en veloplagt Signe Svendsen med band, der indtog den lille torvescene. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard På selve festivalen skal Signe Svendsen som solist blandt andet være med til at fejre Niels Hausgaards 75 års fødselsdag, og være det danske indslag i "Womens Circle" lørdag eftermiddag i telt 1. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard På selve festivalen skal Signe Svendsen som solist blandt andet være med til at fejre Niels Hausgaards 75 års fødselsdag, og være det danske indslag i "Womens Circle" lørdag eftermiddag i telt 1. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard På selve festivalen skal Signe Svendsen som solist blandt andet være med til at fejre Niels Hausgaards 75 års fødselsdag, og være det danske indslag i "Womens Circle" lørdag eftermiddag i telt 1. Foto: Hans Chr. Gabelgaard