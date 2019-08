Festivaldirektør: Det har været en fantastisk oplevelse

Årets Tønder Festival har da også været begunstiget af vejret. I de sidste uger og dage op til den musikalske weekend væltede det ned med kaskader af vand over by og land. Men onsdag morgen kom den sidste skylle - og så er vejret ellers kun blevet bedre og bedre og varmere og varmere.

- Det har været en fantastisk oplevelse. Men med det fantastiske publikum, oplagte musikere og det perfekte vejr - så kunne det heller ikke gå galt, sagde Tønder Festivals barselsdirektør, Bert Schultz, da der søndag formiddag blev holdt et opsummerende pressemøde i VIP-teltet.

Desværre kan Tønder Festival ikke gemmes på flaske. Men minderne vil stå stærkt i erindringen hos musikere, gæster og medhjælpere i mange år fremover. For årets Tønder Festival har budt på mange gode glimt. Rigtig mange, endda.

- Jeg har sjældent set så mange kendte musikere på et sted være så nervøse, lød det fra Theessink.

Kunstneriske leder, Maria Theessink, oplyste, at musikerne er ekstremt glade for at være en del af Tønder Festival. Men især fredagens fødselsdagshyldest af Niels Hausgaard var en prøvelse for de ellers rutinerede kunstnere.

Ifølge festivalens ledelse har mellem 12.000 og 13.000 personer været på festivalpladsen. Og selv om så mange mennesker har været samlet på et forholdsvis lille sted, så har man været helt forskånet for alvorlige uheld.

Hvepse og dehydrering

Som bekendt vokser træerne ikke ind i himlen. Heller ikke i Tønder.

Det gode vejr har sikret de emsige hveps perfekte livsbetingelser. Det har givet travlhed hos samaritterne, der har måtte tage sig af mange - rigtig mange hvepsestik. Desuden har en række festivalgæster været forbi samaritterne på grund af dehydrering. Men intet har altså været så alvorligt, at der skulle rekvireres en ambulance med udrykning.

Desuden har Tønder Festivals grønne profil fået en lille misfarvning. For varmen har øget behovet for frysekapacitet, og det har igen betydet, at der ikke var grøn strøm nok. Derfor har man måttet hente tre generatorer ind på pladsen, fortalte Bert Schultz, der til januar overlader direktørpladsen til Kirstine Uhrbrand.

Men hverken hveps eller den let anløbne grønne farve kan forhindre, at Tønder Festival årgang 2019 vil blive husket for det gode.

Og allerede nu kan festivalgæsterne begynde at glæde sig til en ny årgang. På pressemødet blev en række af næste års musikernavne annonceret - blandt andre: Mike Elrington, Mo Kenny, Sean Rowe og Blue Rose Code.