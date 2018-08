Festival-kvinder løb med lindehæderen

- Vi er meget rørte over den flotte hæder. Vi er en del af en stor organisation, hvor mange bruger rigtig meget tid på at arbejde for festivalen, så vi deler hæderen med dem, sagde hun.

Da formandens tale var færdig, kom det som en stor overraskelse for de to modtagere af Lindehæderen, at de, som traditionen foreskriver, skulle hælde okseblod på lindetræet. Det gjorde borgerne for 67 år siden, da de plantede træet, så det var en hyldest til dengang, lød det fra Stig Sylvest.

- Kære piger, vi er stolte af jer og den udvikling, vi oplever, I står i spidsen for sammen med de mange frivillige, sagde Stig Sylvest, der er formand for Lindekomiteen, blandt andet i sin tale.

Det er i den ånd, at lindehæderen bliver uddelt. Prisen går til borgere i lokalområdet, der har udvist en helt særlig form for initiativ. I år gik prisen til Tønder Festivals administrerende direktør, Kirstine Uhrbrandt og festivalens kunstneriske leder, Maria Theessink.

Tønder: Den 27. juli var datoen, hvor en gruppe rebelske borgere for 67 år siden plantede et lindetræ på Torvet i Tønder. Byrådet havde dengang lovet, at den ville plante et nyt lindetræ, da det gamle var dødt af ælde. Det skete aldrig, og derfor tog borgerne sagen i egen hånd.

Hæder til ældre

Lindekomiteen står ikke kun for at uddele lindehæderen. Den er også ansvarlig for at uddele 25.000 kroner fra Helmuth Kirstens Initiativfond. Prisen gives til tiltag, der er med til at gøre Tønder til et endnu bedre sted at være. Helmuth Kirsten kunne ikke selv være tilstede til arrangementet på grund af helbredsmæssige problemer.

Prisen tilfaldt i år vennekredsen bag Richtsens- og Leos to plejecentre.

De to vennekredse har problemer med at få økonomien til at løbe rundt for den bus, som de bruger til at køre beboerne rundt med. De to plejecentre deler bussen og giver de ældre mulighed for at komme rundt i naturen. De to vennekredse består af frivillige, så de 25.000 kroner gør, at driften af bussen nu er sikret i de næste to år, sagde Lindekomiteformand, Stig Sylvest.

Pengene vakte stor tilfredshed hos vennekredsenes talskvinde, Lis Hansen.

- Vi er superglade for prisen. Det er dejligt, at der findes foreninger, som har øje for betydningen af det frivillige arbejde og er villige til at støtte det, sagde hun.

Hun opfordrede samtidig til, at flere tog del i det frivillige arbejde, da det ikke har været lige så let at finde frivillige som tidligere.