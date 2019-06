Festival er klar med undervisningsmateriale til skoler

Tønder: Den store skolekoncert under Tønder Festival har gennem flere år været en oplevelse, som områdets skoler har kunnet give deres elever. Nu kan koncerten og Tønder Festival også blive en del af undervisningen før, under og efter koncerten.

Således har de tre festivalfrivillige Heidi Iwersen, Anita Uggerholt Eriksen og C. C. Rasmussen udarbejdet et undervisningsmateriale, som skoler frit kan benytte.

- Det, vi gerne vil, er at sikre, at koncerten ikke kun bliver en god oplevelse, men også gerne god læring, fortalte Anita Uggerholt Eriksen, da Tønder Festival tirsdag holdt pressemøde forud for sommerens festival.

Hun er lærer på Tønder Overbygningsskole, og det samme er Heidi Iwersen, mens C. C. Rasmussen er tidligere lærer.

- Vi kunne mærke, at vi godt kunne lide, at vores egne elever var godt forberedte, når de kom til koncerten, fortalte Anita Uggerholt Eriksen.

I undervisningsmaterialet - et inspirationskatalog - er der opgaver i både matematik, geografi, billedkunst, musik, engelsk, tysk og dansk. Et geografispørgsmål går på, hvor musikerne kommer fra, mens et matematikspørgsmål går på, hvad man kan spise og drikke for 100 kroner på festivalpladsen.