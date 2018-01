Festernes og festivalens måned

En af Møgeltønders store sønner, "sandhedens og danskhedens ubøjelige stridsmand", redaktør Jens Jessen, kom i august pludselig til at hedde Jensen. Stave-fejlen opstod i forbindelse med en istandsættelse og faldt flere borgere for brystet. Bogstav-bommerten blev rettet inden for få dage. Foto: Uwe Iwersen

Hvad husker vi 2017 for? Vi har stået på hovedet i avisbunken og nyhedstelegrammerne for at give et tilbageblik på, hvad året bød på.

August er pr. tradition den måned, hvor der festes og synges mest på vore kanter. Det skyldes primært den årlige Tønder Festival sidste weekend i august, og Klostermærken to uger tidligere. Men august 2017 vil i Brøns ikke mindst blive husket for en koncert for de morgenfriske. 16. august stillede og spillede Carpark North op til morgenrock hos Gads Maskinstation, hvor der blev givet fuld gas fra morgenstunden. Nærmest national bevågenhed var der omkring et guldbryllup, som borgerne i Løgumkloster var med til at fejre. "Ulven" Peter Belli havde fundet sin June for 52 år siden til Klostermærken. I år blev der fejret guldbryllup, og det blev fejret med stort ståhej inklusive hestevognstur, kirkelig velsignelse og en optræden i DR's "Aftenshowet". Ikke et øje var tørt.

På banen Stor bevågenhed var der også omkring TM Tønder Håndbold, der i august offentliggjorde, at tidligere landstræner og DHF-sportschef Ulrik Wilbek skal bistå ligaholdet med råd og dåd. Effekten har indtil videre være begrænset, og efter nytår har succes-træneren næppe tid til Tønder længere. Han blev nemlig i november valgt til borgmester i Viborg. Nu vi er ved sporten, så kørte 17-årige Mads Hansen fra Skærbæk fra alt og alle ved VM i langbane-speedway i Tjekkiet. VM-titlen med maksimumpoint er en historisk bedrift. I Højer kom der for alvor gang i arbejdet med byomdannelse som led i Tøndermarsk Initiativet. Kickstarten foregik med både byværksted og fællesspisning. Hvor smukt byrenovering kan gøres, er fotograf Jane Rahbek Ohlsen og Jesper Teglskov ejendom på Østerende 1 et godt eksempel på. Istandsættelsen med blandt andet nyt stråtag blev belønnet med en pris fra foreningen for bygningskulturens fremme.