Ferieområde udbudt til salg for mindstepris på 6,5 mio. kr.

Tønder Vandrehjem, campingpladsen og autocamperpladsen i byens østlige udkant er nu udbudt til sag. Mindsteprisen er sat til 6,5 mio. kr., og interesserede købere skal byde ind med et udviklingsprojekt for området. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

For en mindstepris på 6,5 millioner kroner og et forslag til et udviklingsprojekt kan man blive ejer af Tønder Campingplads, vandrehjemmet og autocamperpladsen i Tønder. Tilbudsfristen er sat til 11. juni, og Tønder Kommune satser på en overdragelse omkring årsskiftet.

TØNDER: I december sidste år besluttede et markant flertal i kommunalbestyrelsen i Tønder at skille sig af med vandrehjemmet, campingpladsen og autocamperpladsen i Tønder. Nu er udbudmaterialet og salgsannoncerne klar: For en mindstepris på 6,5 millioner kroner ledsaget af et udviklingsprojekt kan man blive ejer af det bynære ferieområde. Fristen for at indsende tilbud er sat til mandag den 11. juni. Borgmester Henrik Frandsen (V) har tidligere udtalt, at han håber, at et salg kommer i stand med overdragelse omkring årsskiftet. Med salgsfremstødet og dermed investering af private midler ønsker Tønder Kommune overordnet set en hurtigere og mere omfattende udvikling af faciliteterne, end hvad der er muligt i kommunalt regi. - Det forventes, at Tønder Campingplads og vandrehjemmet fortsat skal udgøre attraktive overnatnings- og feriemuligheder i Tønder by, og vil udvikle sig som en positiv medspiller til de øvrige udviklingstiltag, som er undervejs i området omkring Tønder Sports- og Fritidscenter... Det er derfor afgørende for Tønder Kommune, at en kommende ejer af campingpladsen og vandrehjemmet indgår en forpligtende samarbejdsaftale med Tønder Sport og Fritidscenter, skriver kommunen i udbudsmaterialet.

Ferieområdet Tønder Campingplads er klassificeret som en to-stjernet plads. Pladsen har 80 enheder, fem campinghytter samt to servicebygninger.I tilknytning til campingpladsen er der sidste år etableret en ny autocamperplads med 40 enheder.



Tønder Vandrehjem (Danhostel) er klassificeret med fire stjerner og råder over 30 værelser med eget bad og toilet.



Det samlede ferieområde i Tønders østlige udkant, der nu er sat til salg, udgør knap 38.000 kvadratmeter.

Tilbageholdende Netop samarbejdet mellem campingplads/vandrehjem og idrætscentret har været et omdiskuteret emne. Idrætscentret har de seneste mange år drevet campingpladsen og vandrehjemmet og har kunnet udnytte samspils- og synergieffekter. Det resulterede i, at Tønder Sport- og Fritidscenter kom ud af 2017 med et rekordstort driftsoverskud på knap en million kroner. Den mangeårige formand for Tønder Sports- og Fritidscenter, Jørn Skov, var i foråret klar i mælet: Han udtalte sig stærkt kritisk om frasalget, som han finder helt forkert. Kommunens beslutning var da også med til, at han på forårets repræsentantskabsmøde ikke genopstillede til formandsposten. Den blev siden overtaget af Lars Thomsen, Sæd, der i første omgang udtalte sig tilbageholdende om den aktuelle situation. - Vi vil afvente, hvad der sker med kommunalbestyrelsens salgsplaner, før vi tager aktion på nye initiativer og ideer, der kan skabe vækst og udvikling i og omkring centret, sagde Lars Thomsen efter at være tiltrådt som ny formand.

Mindsteprisen Mindsteprisen på 6,5 millioner kroner for ferieområdet er fastsat i forlængelse af, at Tønder Kommune har bedt to uafhængige mæglere vurdere den forventede salgssum. At det ikke er helt lige til at sælge en campingplads, ved Tønder Kommune af egen erfaring. Tilbage i 2015 forsøgte kommunen at sælge landets næststørste campingplads, Lakolk Camping på Rømø. Men ingen bød ind med salgsprisen på 35 millioner kroner, og så endte salgsfremstødet i stedet med en langfristet udviklings- og lejeaftale mellem kommune og den svenske camping-mastrodont First Camp. Aftalen, der blev indgået i 2017 sikrer, at First Camp investerer ni millioner kroner i pladsen i løbet af de første fem af de i alt 20 år, som aftalen gælder.