Feriehusudlejningsselskab støtter tre lokale initiativer på Rømø

De tre projekter er Rømø Frivillige Brandvæsen, der ansøger om penge til nye tørdragter. De frivillige brandmænd har en del redningsulykker om sommeren, hvor de anvender tørdragter. Desuden er det besluttet at pege på en gruppe borgere, som har ansøgt om støtte til aktiviteter på Rømø Skovlegeplads til glæde for såvel lokale og turister. Og endelig er Rømø Musikfestival indstillet som en af de tre kandidater. Festivalen har søgt om økonomisk støtte til blandt andet leje af toiletvogn og annoncering.

Videopræsentation

De tre kandidater skal i gang med at producere en video, som fortæller om projektet. Herefter får ejerne af sommerhusene mulighed for at afgive deres stemme, og i august løftes sløret for, hvordan pengene fordeles.

- Der er tale om tre rigtig gode projekter, og heldigvis vil alle nominerede få del i håndsrækningen på de 50.000 kroner. Det er nu op til husejerne, der er tilknyttet vores bureau, at afgøre, hvordan pengene skal fordeles mellem de tre nominerede, siger Hanne Meyer.