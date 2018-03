Feriehusejere kan låne haveredskaber og værktøj hos Feriepartner Rømø

Rømø: knap 400 feriehusejere under Feriepartner Rømø har fået adgang til et "bibliotek" af udstyr som plæneklipper, buskrydder, boremaskine eller motorsav hos Feriepartner Rømø.

- Som noget helt nyt har vi nemlig åbnet et "husejerværksted" hvor vores udlejere kvit og frit kan låne alt muligt forskelligt værktøj og havemaskiner - lige fra en skruetrækker til en stor ny plæneklipper fortæller direktør hos Feriepartner Rømø, Bodil Glistrup Thomsen, i en pressemeddelelse.

Bodil Glistrup Thomsen fortæller, at man tit oplever, at feriehusejerne er kommet over til deres sommerhus eller ferielejlighed og så lige skal have noget ordnet.

- De kom så ned til os på kontoret i Havneby for, at høre om vi ikke kunne hjælpe dem. Det gjorde vi selvfølgelig hvis vi havde mulighed for det, men det var jo langt fra alt vi lige selv "havde på lager".

- Så nu udvider vi vores service over for vores husejere - vi har købt stort ind af forskellige værktøj og havemaskiner som kvit og frit udlånes til vores husejere indenfor kontorets åbningstid fortæller Carsten Hansen, servicechef hos Feriepartner Rømø der har stået bag opbygningen og indkøbet.