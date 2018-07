Feriebørn på ophold er blevet en tradition

HØJER: For tredje gang har Kaare Holler Jessen netop haft feriebørn på en uges ophold på Hotel Højer for familier, der ellers ville have svært ved at komme på ferie.

Arrangementet har atter været en succes, fortæller hotelejeren:

- I år har børnene været i alderen fra seks til 16 år, 22 børn og 11 voksne, og i år er det lokale børn fra Tønder Kommune. Der er masser hernede, som også trænger til ferie. Nogle af deltagerne har aldrig været på ferie før. Vi har i år samarbejdet med Broen, som støtter udsatte familier med at deltage i aktiviteter i sportsforeningerne. Så for at følge op på deres arbejde, er blevet lokale børn fra Tønder Kommune, fortæller Kaare.

Kriteriet for at blive udvalgt til at komme med, har Tønder Kommunes familieafdeling stået for, og de har valgt otte familier ud, som allermest trængte til ferie, men ud over det, har familieafdelingen ikke haft noget med opholdet at gøre. Det er Kaare og hans hustru, som har arrangeret ferieopholdet og aktiviteterne.