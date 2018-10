Fem på stribe: TM Tønder er flyvende

Den analyse er der ikke meget at sige til. Kombinationsspillet fungerede til tider i lyntempo og med optimal timing, holdet holdt koncentrationen stort set hele vejen igennem, og hele 13 spillere på scoringslisten taler sit eget og tydelige sprog om bredden. At der så var nogle svipsere i forsvaret, må man tage med, når kampen nu var afgjort på et tidligt tidspunkt og tempoet gennemgående forrygende højt.

TM Tønder Håndbold er kommet flyvende fra start i 1. division. Mens FC Sydvest Tønder i 2. division i fodbold søndag eftermiddag måtte lægge ryg til det femte nederlag på stribe, går det diametralt modsat - og så meget bedre - for byens håndboldspillere. Med de overbevisende cifre på 36-28 (16-12) over Otterup HK sikrede TM Tønder Håndbold sig sæsonens femte sejr af lige så mange mulige.

Håndbold, 1. division herrer: TM Tønder Håndbold - Otterup HK 36-28 (16-12). Målscorere for TM Tønder: Lasse Hamann Boeriths 9 (1), Emil Bergholt 6, Felix Kasch 3, Ulrik Nøddesbo Eggert 3, Hans Martin Asmussen 3, Rolf Ravn 3, Jeppe Johan Jonasson 2, Lasse Nicolajsen 2, Casper Rahr Madsen 1, Thomas Clausen 1, Nikolai Keller 1, Jesper Redlefsen 1, Benjamin Holm 1. Topscorere for Otterup: Mads Kildelund 4, Jesper Chapion 4, Mats Krog 4. Udvisninger: TM Tønder 5 x 2 min. Otterup: 5 x 2 min. Tønderhal 2: 674 tilskuere.

Dagens spiller

Foran 674 betalende tilskuere kom Tønder klart bedst fra start og var efter 20 minutter foran med 9-5. Men hvad der på det tidspunkt lignede en let sejr, blev i den grad besværliggjort af et bravt kæmpende gæste-mandskab, der fik reduceret til både 10-12 og 11-13. Og så måtte der et par klasseredninger fra TM Tønders målmand Christian Thrane til, for at sikre hjemmeholdet den trods alt meget beroligende halvlegsføring på 16-12.

De tilskuere, der i pausen hang lidt for længe i kaffe- eller ølbaren, gik glip af kampens afgørelse. For der skete ting og sager, da der blev fløjtet op til de sidste 30 minutter. Felix Kasch lynede med højrehånden, og Emil Bergholt rev sig fri på stregen. Syv minutter ind i anden halvleg var Tønder foran med 24-16. Da Otterups træner David Nielsen trak nødbremsen i form af timeout-kortet, bragede den tyske slager-sang "Heut´ ist so ein schöner Tag (i dag er sådan en dejlig dag, red.) ud af hallens højtalere. Det kunne ikke gå galt mere.

En dejlig eftermiddag blev det for alle i den røde Tønder-trøje. Allermest formentlig for unge Lasse Hamann-Boeriths, der med ni fuldtræffere og flere fine frispilninger helt fortjent blev kåret til kampens spiller.