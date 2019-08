Fem i kassen: FC Sydvest løb ind i øretæve

FC Sydvest 05 vandt deres seneste opgør imod Næsby. Denne lørdag stod de til at møde det velkendte hold Dalum IF, som cheftræneren var bevidst om at have en chance imod.

Fodbold, 2. division: Dalum - FC Sydvest 5-1 (2-1). Nu gik det ellers lige så godt. Efter først en sejr i pokalturneringen og sidste uge en sejr i hjemmekampen mod Næsby var der forventninger om yderligere avancement i lørdagens udekamp i Dalum. Men sådan kom det slet ikke til at gå. Fem gange landede bolden i eget net, og ved slutfløjtet viste måltavlen 5-1 i Dalums favør. Ikke så lidt af en nedtur - set gennem Sydvest-briller. - Jeg synes ikke rigtigt, vi når at komme i gang. Vi får ikke flyttet os hurtigt nok, og vi spiller også for langsomt, udtaler cheftræner Hans Henrik Andreasen. I første halvleg var det Dalum, der fik sat sig på spillet. Gæsterne haltede lidt efter. Kampens første scoring kom 25 minutter inde i opgøret, det var her Dalums Mads Raben der scorede til 1-0. Allerede seks minutter senere var det Benjamin Nielsen som kunne fordoble Dalums føring til 2-0. Kort før pausefløjtet formåede FC Sydvest alligevel at komme frem i banen, og i det 41. minut reducerede Oliver Nielsen til 1-2. Det tændte for en kort stund et håb. - Vi vågner lidt op og får reduceret til 2-1, hvor vi egentlig står med en fin fornemmelse, fortæller Hans Henrik Andreasen.

Off-day Anden halvleg skulle blive endnu længere end den første for FC Sydvest. Dalum var mindre end 10 minutter om at score hele gange. Det var i det 58. minut Philip Stoustrup som kom på tavlen til 3-1. Derefter var det igen Mads Raben der var på pletten, og satte Dalum i front med 4-1 efter 65 minutters spil. Blot tre minutter efter lukkede Martin Høgstad kampen med sit mål til 5-1, som blev det endelige resultat. - Vi så okay ud i starten af anden halvleg, men får ikke det udbytte af den som vi selvfølgelig ville have. Vi har nogle taktiske udskiftninger, vel vidende om at vi har en kamp onsdag, og derefter bliver det svært for os. Vi laver nogle personlige fejl og det koster, så det var måske en kollektiv off day, slutter Hans Henrik Andreasen. FC Sydvest har mulighed for at revanchere sig for øretæven og komme ovenpå, når Ringkøbing kommer på besøg i Bankparken onsdag aften.