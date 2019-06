Fejring af 100-års fødselsdag skydes i gang

AGERSKOV: Lørdag den 22. juni afholdes det første af tre arrangementer for at fejre Agerskov Ungdomsskoles 100-års jubilæum.

Om formiddagen i tidsrummet klokken 10 til 12, åbner skolen dørene for Agerskov by og omegn. Gæsterne kan besøge ungdomsskolens markedsplads, hvor der er opsat en pølsevogn. Der vil også være mulighed for at købe popcorn, slush ice, kaffe og kage. Desuden vil der være sang, akrobatik og musik, og stande/udstillinger om AU i gamle dage, i nutiden og i fremtiden.

Lørdag eftermiddag er helliget skolens årlige elevmøde.

- Vi håber, der til den del vil komme mange tidligere ansatte og tidligere elever. Markedspladsen vil være åben, der vil være idrætsaktiviteter og skolens nuværende elever slutter dagen af med en gymnastikopvisning, fortæller forstander Lars Kristensen.

Den gamle elevdag finder sted klokken 12 til 17.

Agerskov Ungdomsskole udgiver på dagen et 100-års jubilæumsskrift.