Fede faciliteter: To røde snore blev klippet

Mandag indviede Agerskov Skole både et nyindrettet bibliotek og et 325 kvadratmeter stort lokale, der skal rumme faget Håndværk & Design.

Hun fandt den 7. november ud af, at hun havde 200.000 kommunale kroner til rådighed til lokalet, og allerede 8. november gik elektrikere igang. Siden er der blandt andet lavet nyt loft, nyt lys, og der er væltet en væg. Eleverne har blandt andet hjulpet med at få dekoreret lokalet. Søndag - altså dagen før indvielsen - blev arbejdet afsluttet.

- Det er blevet et lækkert lokale, som virkelig indbyder til både at tænke innovativt og praktisk-fagligt, sagde skoleleder Helle Jeppesen.

Agerskov: Agerskov Skole holdt mandag indvielse - ja faktisk to af slagsen, og to røde snore blev klippet. Først indviede skolen et nyindrettet bibliotek, hvor der er blevet sorteret i bøgerne, som nu præsenteres på nye reoler, og derefter gik turen ned af gangen mod dagens højdepunkt. Indvielsen af skolens nye Håndværk og Design-lokale ventede.

Forandring

Billedkunstlærer Jeanette Christensen var svært begejstret for det nye lokale.

- Det giver lyst til at være kreativ i forhold til det gamle, sagde hun og pegede på, at man bliver glad af at være i lokalet.

- Jeg glæder mig til at komme i gang herinde, sagde billedkunstlæreren.

Og med de nye faciliteter fulgte et ønske:

- Nu vil jeg gerne have, at resten af vores lokaler ser sådan ud - lige får et pift, lød det fra Jeanette Christensen.

Eleverne Kirsten Gellrich og Line Olesen fra 5. klasse havde begge hjulpet med at rydde op i lokalet, inden den store renovering begyndte.

- Det er kommet til at se rigtig flot ud, mente Line Olesen, og det samme mente klassekammeraten:

- Jeg synes, det er blevet en kæmpe stor forandring, sagde Kirsten Gellrich.

Ved mandagens indvielser var forældrene inviteret med, og der var wienerbrød og saftevand i rigelige mængder.