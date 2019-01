Februar: Det brændte på og en død mand fik ret i retten

Højers gamle sluse blev i februar i år fredet som fortidsminde. Fredningen blev foretaget af Slorts- og Kulturstyrelsen, men får i første omgang ingen praktisk betydning. Udpegningen som fortidsminde betyder, at bygningen ikke må fjernes. Senere på årets gennemførte digelaget for kogene i Tøndermarsken et større vedligeholdelsesprojekt, der sikrede, at slusen fra 1861, forbliver funktionsdygtig. Arkivfoto: Hans Christian Gabelgaard