Fatal fejl: Fredet bro fra 1700-tallet revet ned

Fiskebæk Bro, der var opført omkring 1770 og fredet, er ved en fejl blevet revet ned og erstattet af en ny bro i pvc. I Toftlund er man bestyrtede over, at den fredede bro pludselig er væk.

TOFTLUND: Hvad gik galt og hvem har skylden?

Det spørgsmål stiller man sig selv på Tønder Kommune, hos Museum Sønderjylland samt Slots- og Kulturstyrelsen efter at en over 200 år gammel og fredet bro over Fiskebæk syd for Toftlund er fjernet og erstattet af en ny.

- Jeg blev ærlig talt lidt rystet, det må jeg tilstå. På vej ud til stedet i bilen, blev jeg ved med at tro, at man tog fejl. Men det var desværre ikke en fejl, siger museumsinspektør Tenna Kristensen, Museum Sønderjylland, der tager vare på egnens fortidsminder. Og broen over Fiskebæk var netop fredet og udpeget som fortidsminde på linje med gravhøje og voldsteder, fortæller Tenna Kristensen.