Den nye danmarksmester i guldsmedehåndværk er blevet fundet efter en tæt dyst på Koldinghus. Vinderen, Theis Bahne Bresson Böttcher, har sine rødder i Højer, og har stået i lære hos Marlene Juul Jørgensen Fine Jewellery i København.

KOLDING/HØJER: Mange års passion for guldsmedehåndværket er blevet til en DM-titel for Theis Bahne Bresson Böttcher fra Højer. Det stod klart, da DM blev afgjort på Koldinghus i sidste weekend. Mesterskabet afholdes i samarbejde mellem de to udbydere af uddannelsen til guld- og sølvsmed, som er københavnske Next Uddannelse og EUC Lillebælt. Konkurrencen inviteres eleverne til, når svendeprøven nærmer sig, og derfor er den nyudnævnte danmarksmester da også i gang med de sidste forberedelser til svendeprøven i øjeblikket. - DM er en dyst i håndværket og frem for alt en dyst i præcision. Konkurrencen går på, at de får sølv som materiale, og at de så skal bearbejde det og følge tegningen. Det blev til et sæt øreringe, forklarer Marianne D. Olsen, som er teamkoordinator og faglærer på Next.

Mesterskabsopgaven var i sølv, hvor kombattanterne dystede i at producere øreringe. Foto: NEXT

Godt til CV'et Den nye danmarksmester har interesseret sig for det fine håndværk siden de tidlige teenageår, og Marianne D. Olsen slår da også fast, at titlen er en pæn skalp at kunne sætte på CV'et i et klassisk håndværksfag, som trods lange traditioner er i en stor udvikling. - Det er en virkelig god titel at have på CV'et, det er klart. Alt bliver fortsat lavet i hånden, og håndværket er virkelig i fokus, men på uddannelsen har vi også fået lidt 3D-tegning ind nu, forklarer hun og tilføjer: - At 3D nu er med er dog mere en smagsprøve, for håndværket er det, der tæller på skolen og ude på lærepladserne.

Præcision er alt I alt 17 vordende guld- og sølvsmede blev inviteret til konkurrencen, hvor fem deltog. Når dysten kommer ned til hvem der kan lave den mest præcise fortolkning af et sæt tegninger, så er det marginalerne, der afgør forskellen på at vinde og blive nummer to, slår hun fast. - Øreringene skal lavet præcist efter tegningen, så det er marginaler, der er i spil. Når alt kommer til alt, så har alle lavet de samme smykker, og vi går derfor ind og finder nogle fælles målepunkter, der kan sammenlignes. Det er for eksempel om sølvtrådene har de helt rette dimensioner, forklarer hun.