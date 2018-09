Farverigt og flyvende på Rømø

Den 30. udgave af Rømø Dragefestival er i fuld gang. Fredag, lørdag og søndag er entusiaster fra hele Europa samlet på Lakolk for at flyve med drager.

LAKOLK: Årets Dragefestival på Rømø er skudt i gang i perfekt vejr. For meget vind og for lidt vind kan nemlig lave kaos for drageflyverne, men fredagens vejrudsigt var helt optimal til en lidt særlig udgave af festivalen. Det er nemlig 30. gang der er Dragefestival på Rømø.

Og festivalen fortsætter med at være sin helt egen. Den er nemlig sjælden i Europa i den forstand, at der ingen tilmelding er, forklarer formand for Dansk Drage Klub, Morten Rasmussen:

- Den er den eneste i Europa som kører helt uden tilmelding. Alle kender dagen, for det afholdes altid i den samme weekend hvert år, og det er 30. gang i år.

Og gør man som Morten Rasmussen, så er drageflyvning en hobby, man nemt kan komme rundt på kloden med.

- Bare i år har jeg været i Kina for at flyve, og senest var jeg til en dragefestival i Emmen i Holland for tre uger siden - så jo, man kan godt komme rundt, griner han.