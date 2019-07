Farvel og tobak: Tønder sætter kurs mod røgfri skoletid

Tønders politikere satser i første omgang på at gøre skoletiden røgfri for eleverne. Formand for Tønder Lærerkreds, Henrik Jakobsen, havde ikke noget imod, når den røgfrie skoletid blev udvidet til en røgfri arbejdstid for de ansatte. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Senest ved næste skoleårs start i august 2020 skal alle folkeskoler i Tønder Kommune have handleplaner klar, der sikrer "røgfri skoletid" for eleverne. Andre danske kommuner går endnu længere for få cigaretter, snus og andre tobaksvarer ud af skoledagen.

TØNDER: Ambitionen er lige så enkelt som ambitiøst: Ingen børn og unge under 18 år i Tønder Kommune skal i deres tid i grundskolen blive udsat for tobaksrøg. Projekt "Røgfri skoletid", der skal introduceres med virkning fra næste skoleårs begyndelse i august 2020, er blevet besluttet og godkendt af kommunalbestyrelsen. Herefter er det nu op til de enkelte skoler at udarbejde handleplaner, der sikrer, at man kommer i mål med ambitionen. - 20 kommuner har indført røgfri arbejdstid, og altså ikke kun røgfri skoletid. Så langt er vi ikke endnu, sagde borgmester Henrik Frandsen (V), da en enig kommunalbestyrelse i juni-mødet sagde god for projekt "røgfri skole". Det var kommunens børn- og skoleudvalg, der i forlængelse af ambitionen om at forbedre borgernes sundhedsprofil, gik i gang med projekt "røgfri skoletid". I sundhedsprofilen er rygning et af fire fokusområder. Røgfri skoletid udvider det lovgivningsmæssige forbud mod at ryge på skolernes matrikel, således at eleverne heller ikke må ryge, hvis de forlader skolens matrikel. Dermed bliver rygning usynlig i hele skoletiden. Røgfri skoletid omfatter alle former for tobak, og herunder også e-cigaretter og snus, og skolerne opfordres til i de kommende handleplaner at beskrive både reglerne og sanktionerne ved brud af retningslinjerne.

Røgfri fremtid Tønder Kommune har indgået et partnerskab om "Røgfri fremtid" med Kræftens bekæmpelse og TrygFonden.



Målet er, at man i 2030 ser de første røgfri generationer. Det betyder, at ingen børn og unge starter med at ryge, og højest fem procent af den voksne befolkning ryger i 2030. Efter planen bliver en af indsatserne at indføre røgfri skoletid på alle kommunens folkeskoler.

Kedelig tendens Formanden for børn- og skoleudvalget, Kim Printz Ringbæk (S) sagde under debatten i byrådssalen, at unge mennesker, der begynder at ryge, er en at kommunens allerstørste sundhedsudfordringer. - Det er en kedelig tendens, sagde han og så frem til de kommende handleplaner, som hver folkeskole skal komme med. Borgerlistens Thomas Ørting Jørgensen advarede imod handleplaner uden midler til at omsætte dem. Handleplaner var der i øvrigt nok af i forvejen. - Man skulle investere i en mere interessant skole og udenoms-område, der afholder unge fra at ryge, sagde han. Selv om oplægget om Tønder Kommunens røgfri skoletid altså i første omgang kun gælder eleverne, og altså ikke de ansatte, så vil de nye tider også få indflydelse på hverdagen for lærere og andet personale. Kommunen har tidligere formuleret en politik for røgfrie miljøer. Her står blandt andet: - Rygning i samvær med børn er ikke tilladt - heller ikke på udendørsarealer. Rygning på udendørsarealer omkring børneinstitutioner og skoler skal undgås. Rygning kan eventuelt foregå udenfor matriklen så vidt muligt på steder, hvor der ikke færdes børn og unge.

Røgfri arbejdstid Dansk Folkepartis Jan Voss Hansen advarede imod en røgfri arbejdstid for lærerne og andet personale. - Det kunne ende i formynderi. Hvordan skal det håndteres, spurgte han. Det blev der ikke svaret på i byrådssalen. Men røgfri arbejdstid for alle ansatte er ikke noget problem lærerkredsens lokale formand, Henrik Jakobsen. - Jeg synes, at det kunne være en udvikling på vejen til at hjælpe børn og unge til, at de heller ikke starter med at ryge. Hvad folk gør i deres fritid, er fuldstændig op til folk selv, men i arbejdstiden skal vi jo være gode rollemodeller, har han tidligere sagt. I Tønder Kommune har blandt andet skoletandplejen indført røgfri arbejdstid.