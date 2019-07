Farvel efter fyrre forunderlige og foranderlige år

Løgumkloster: Efter 40 års tro tjeneste siger Jens Kristian Farsinsen farvel og tak til jobbet som politiassistent. Sammen med hustruen Gunhild flytter han tilbage til Nykøbing Mors, hvor parret har rødder.

Farsinsen har været landbetjent i Løgumkloster de seneste 14 år, og før det var han vagthavende på politistationen i Tønder.

Han bor nu i Løgumkloster, men boede før det i over 20 år i Jejsing. Det var også her, en af de scener, han aldrig glemmer, udspillede sig. Han blev kaldt ud til et uheld, hvor en ung dreng var blevet kørt ned. Ved siden af ham på politigården stod drengens far - en af kollegerne. Inden Jens Kristian Farsinsen havde været på stedet i ret mange minutter, stod drengens mor ved siden af ham på ulykkesstedet.

Til alt held kom drengen ikke slemt til skade, men oplevelsen satte alligevel spor, fordi den kom så tæt på.

Langt de fleste arbejdsdage har dog været præget af gode oplevelser, og Farsinsen nævner både glæden ved at holde børn til gåprøve i hånden og den professionelle begejstring ved at knække en sag, finde sammenhængene og løse op for knuderne.

Jens Kristian Farsinsen når at fylde 63 år den 18. august inden han har sin sidste officielle arbejdsdag hos politiet den 31. august. På grund af ferie og så videre har han reelt sidste arbejdsdag på hjemmekontoret i Løgumkloster den 31. juli.