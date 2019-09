Farvel Løgumkloster: Højskole rykker til Gram

Sønderjyllands Seniorhøjskole har efter bruddet med Tønder Kommune valgt at fortsætte i Gram, hvor skolen rykker ind i de tidligere VUC-bygninger.

LØGUMKLOSTER: Sønderjyllands Seniorhøjskole er på vej ud af Løgumkloster og Tønder Kommune. - Vi rykker ind i de tidligere VUC-lokaler i Gram, og planlægger at fortsætte vores højskoleaktivitet derfra fra 1. oktober. Lige nu er vi igang med at forberede kursusforløb for fjerde kvartal, siger formanden for seniorhøjskolen, tidligere Løgumkloster-borgmester Kaj Armann. Sønderjyllands Seniorhøjskole med tidligere højskoleforstander Annemarie Morris, Bolderslev, som primus motor, har de seneste ni måneder gennemført en række kurser, der var placeret i de bygninger, hvor den konkursramte Løgumkloster Højskole havde til huse. Sønderjyllands Seniorhøjskole havde planer om at købe bygningerne, men opgav, da initiativtagerne ikke følte fuld opbakning. Seniorhøjskolen gennemfører planlagte kurser i Løgumkloster frem til udgangen af september, herefter fortsætter og foregår alle aktiviteter altså i Gram.

Kommunegaranti Med seniorhøjskolens tilbagetrækning åbnede vejen sig i sidste uge for en anden bejler til højskole-bygningerne, en arbejdsgruppe der har sit udgangspunkt i Løgumkloster Refugium. Gruppen ønsker at etablere en lokal forankret højskole i tæt samspil med lokalområdet. Tønder Kommunes økonomiudvalg sagde på et ekstraordinært møde i sidste uge ja til at bakke op om gruppens udspil. Det resulterede i, at Tønder yder en kommunegaranti på tre millioner kroner til køb af højskole-bygningerne, ligesom der ydes en starthjælp på 750.000 kroner til at udvikle et koncept for den kommende højskole. Endvidere var der politisk opbakning til en kommunegaranti på op til 1,5 millioner kroner for at sikre det første driftsår, indtil den nye højskole er blevet godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen og dermed bliver berettiget til at modtage statstilskud.

Sporskifte - Jeg synes, højskolens planer lyder spændende, og jeg er glad for, at det er et enigt økonomiudvalg, som står bag beslutningen om at støtte projektet. Det vil være dejligt, hvis vi snart kan få noget nyt liv i de gamle højskolebygninger, sagde borgmester Henrik Frandsen, efterfølgende i en udsendt pressemeddelelse. Den nye højskoles omdrejningspunkt bliver, at man - som en kulturkristen højskole - får "sporskifte" som gennemgående tema. Med "sporskifte" vil man give kursisterne mulighed for at reflektere over livet, og måske se på, om der er brug for et sporskifte, og i givet fald i hvilken retning.