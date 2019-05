Fartsynder med spiritus i blodet

TOFTLUND: En 30-årig mands kørekort hænger i en tynd tråd, efter at han torsdag aften blev afsløret som både fartsynder og promillebilist. Det skete på Tøndervej ved Toftlund.

Manden, der er fra Højer, blev målt med for høj hastighed, og da han blev standset af politiet opdagede betjentene, at han lugtede af spiritus.

En alko-test viste, at der var promiller i blodet. Hvor mange, vil resultatet af en udtaget blodprøve vise. Blodprøven bliver afgørende for, om manden ud over at betale fartbøden kan beholde sig kørekort.