Han er formand for klubben RC Tønder, der nu har et par år på bagen og holder til i en tidligere kostald. Banen er den eneste permanente indendørsbane af sin slags i Danmark.

- Det er spænding og fart, og så er der et socialt sammenhold uden lige, fortalte Tønder-køreren, der oplever, at alle behandles godt i klubben ved Tønder.

Langdistance-medlem

Der er 28 medlemmer i RC Tønder, og ikke alle er lige lokale. Der er flere tyskere, og så er der også 18-årige Pelle Culmsee fra Hundested - han er med i tre klubber i alt.

Han har kørt med fjernstyrede biler, siden han var tre år gammel, og han er ni gange danmarksmester.

- Hvis det regner, så springer jeg bare ind i bilen og kører de tre timer ned til Nuno-arena, fortalte han søndag, hvor han var i aktion med sin nitro-buggy, efter lørdag at have vundet afdelingen for el-buggyer.

Han kan lide ræs og synes, at fjernstyrede biler er en sjov og anderledes måde at dyrke interessen - en måde hvor han selv kan være med til at samle bilen. Og så oplever han et sammenhold indenfor sporten.

Den unge kører er nummer 37 på verdenslistens top 50, fortalte han. Det kræver udlandsture.

- Jeg rejser til udlandet syv-otte gange om året, og om en måned skal jeg til Filippinerne, fortalte Pelle Culmsee.

Den familiære følelse, han oplever til danske stævner, finder han også i udlandet.

- Stemningen er bare endnu vildere, når du kommer til et udenlandsk løb, fortalte køreren, der senere søndag strøg til tops i nitro-buggy-klassen.