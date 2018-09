Farlig fart: Hastigheden skal ned på Høllevang Allé

Høllevang Allé er skolevej for mange elever. Derfor skal farten ned, lyder ambitionen. Borgerrådet i Toftlund har desuden et ønske om, at viaduktens frihøjde under Koldingvej øges, så også store lastbiler kan passere den. Foto: Uwe Iwersen

Alt for mange kører alt for stærk på en af Toftlunds hovedtrafikårer. Nu skal chikaner få bilisterne til at lette trykket på speederen. Samtidig undersøges muligheder for at at få store lastbiler til at benytte viadukten under Koldingvej.

TOFTLUND: Her må kun køres med en hastighed på 50 km/t. Men det er mere end hver tredje bilist tilsyneladende fløjtende ligeglad med. På Høllevangs Allé i Toftlund viser en aktuel trafiktælling, at 38,7 procent af alle biler kører hurtigere end tilladt, og at 12,7 procent kører mere end 10 km/t hurtigere og dermed over 60 km/t. på en strækning, der af mange børn og unge benyttes som skolevej. Nu skal bilisterne tvinges til at lette trykket på speederen. Med en samlet bevilling på 275.000 kroner skal de trafikale forhold på Høllevangs Allé lægges om og forbedres. Pengene skal blandt andet bruges til at etablere chikaner og til bedre skiltning. Projektet gennemføres sammen med en renovering af asfaltbelægningen, der er planlagt til efteråret. Kommunalbestyrelsen i Tønder har netop godkendt projektet og den økonomiske bevilling.

Vi har et ønske om, at der skal tænkes tilgængelighed i forhold til handicappede og for den sags skyld også barnevogne ind i disse trafikprojekter. Mathilde Ziefeldt, medlem af kommunalbestyrelsen for SF, Tønder

Husk de handicappede SF's Mathilde Ziefeldt benyttede lejligheden i byrådssalen til at slå et slag for de handicappede. - Vi har et ønske om, at der skal tænkes tilgængelighed i forhold til handicappede og for den sags skyld også barnevogne ind i disse trafikprojekter, sagde hun. Jørgen Popp Petersen (Sl. P.) efterlyste, at det af kommunen nedsatte trafikråd var mere på banen. Med medlemmernes ekspertviden vil der kunne skabes bedre sammenhæng og kvalitet i de enkelte trafikprojekter, påpegede han.