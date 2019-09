Far og søn viste klasse i cykelsadlen

11-årige Philip Ternstrøm Hyldtoft sikrede sig to guldmedaljer ved de jyske mesterskaber i cykling. Samtidig blev hans far, Torben Ternstrøm, som C-rytter nummer to i enkeltstart, og rykkede dermed op i B-feltet.

TØNDER: - Det er stort for en lille klub som vores.

Sådan siger formanden for Tønder Amatør Cykle Ring (TACR), Jef Hansen, efter at fire af klubbens ryttere gjorde sig særdeles positivt bemærket ved de netop afvikledes Jyske Mesterskaber i cykling. De blev kørt på landevejene rundt om Holstebro, og her sikrede 11-årige Philip Ternstrøm Hyldtoft sig hele to guldmedaljer. Således var han hurtigst i enkeltstart, der var på 11,4 km, og siden blev det også til en førsteplads i landevejscykling, der for de unge rytteres vedkommende gik over en rute på 15 km.

At Philip Ternstrøm Hyldtoft ikke har sine gode cykelben efter en fremmed, blev der ført bevis på under mesterskabsløbene i Holstebro. Hans far, Torben Ternstrøm, stillede som C-rytter op til enkeltstart, og det endte med en andenplads og en sølvmedalje. Samtidig betyder den fremtrædende placering at og Torben Ternstrøm har samlet nok point til fremover at kalde sig B-rytter.